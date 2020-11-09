كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 05:19 مساءً - منذ 39 دقيقة آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2020 4:13 مساءً المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. والمسيرة الحوثية المفخخة التي اطلقت باتجاه الأراضي السعودية هي الثانية التي يعلن التحالف، اليوم تدميرها. ففي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات التحالف العربي اعتراض وإسقاط مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة ثانية أطلقت باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.