بايدن: لقاح شركة فايزر سيستغرق شهورا

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آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2020 3:46 مساءً
جو بايدن
بعدما اعلنت شركتا “فايزر” و”بيونتيك” أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره “فعّال بنسبة 90%”، وذلك بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بايدن إن إعلان شركة فايزر “خبر ممتاز”، لكنه حذر من أن التطعيم على نطاق واسع لا يزال على بعد أشهر وأن الأمريكيين بحاجة إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافات الاجتماعية.
واضاف بايدن في بيان “أخبار اليوم هي أنباء رائعة لكنها لا تغير هذه الحقيقة. إعلان Pfizer يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي”.
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