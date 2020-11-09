عبر مستخدمون وموظفون بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط عن استنكارهم، لما قالوا إنه طرد تعسفي تعرض له عدد من زملائهم، معتبرين أن وضع الكلية أصبح “مزريا منذ تولي العميد الجديد لمهامه”.
وجاء ذلك في وفقة احتجاجية نظمها المستخدمون، اليوم الإثنين، أمام مقر الإدارة، مؤكدين أن قرارات الطرد جاءت ظلما وعدوانا وبدون أي مبرر أو سند قانوني، مؤكدين مواصلتهم النضال لاسترداد حقوقهم.
وبهذا الخصوص، عبر سعيد المعموري، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي، في تصريح لموقع “اليوم 24″، عن تضامن مطلق مع المتضررين من قرارات الطرد، معتبرا أن الكلية تعيش وضعا مزريا، وأنها أصبحت حكرا على فصيل سياسي معين.
كانت هذه تفاصيل خبر مستخدمون بكلية علوم الرباط يحتجون على العميد: طردنا تعسفيا والكلية أصبحت مسيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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