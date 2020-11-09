المنتخب المغربي يدخل معسكرا مغلقا في مركز محمد السادس في سلا

دخل المنتخب المغربي، اليوم الاثنين، معسكرا مغلقا في مركز محمد السادس في سلا، استعدادا لمواجهة إفريفبا الوسطى، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وسيخضع جميع لاعبي المنتخب المغربي لمسحة طببة للكشف عن فيروس كورونا، وسيقف الجهاز الطبي على حالتهم الصحية.

يذكر أن وحيد حاليلوزيتش استدعى لاعبين فقط من البطولة الوطنية ويتعلق الأمر بكل من سفيان رحيمي مهاجم الرجاء البيضاوي، وحارس اتحاد طنجة لمجهد، وسيلتحق باقي اللاعبين المحترفين خارج المغرب، اليوم، لمعسكر الأسود.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي منتخب إفريقيا الوسطي، يومي 13 و17 من الشهر الجاري، علما أن منتخب الأسود يحتل المركز الأول بـ4 نقاط في المجموعة الخامسة، بفارق الأهداف عن موريتانيا.