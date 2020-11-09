فرنسا تشدد الإجراءات في وجه القادمين إليها من المغرب وتفرض عليهم اختبار كورونا

في ظل الجائحة، تتجه فرنسا نحو تشديد إجراءات الدخول إلى أراضيها على المواطنين القادمين إليها من المغرب.

وفي السياق ذاته، قالت القنصلية العامة لفرنسا في الرباط، اليوم الاثنين، إنه بسبب الأزمة الصحية، فإن شروط الدخول إلى الأراضي الفرنسية تتغير.

وأوضحت القنصلية نفسها أنه انطلاقا، من بعد غد الأربعاء، فإن شروط دخول فرنسا ستتغير بالنسبة إلى المواطنين القادمين إليها من المغرب.

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وأضافت القنصلية أنه سيكون على القادمين من المغرب، الراغبين في دخول الأراضي الفرنسية، الحصول على تحليل “PCR”، يثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، لا تتجاوز مدة صدوره 72 ساعة، انطلاقا من تاريخ أخذ العينة.

وينتظر أن يطبق الشرط، على المواطنين القادمين إلى فرنسا من المغرب، سواء عبر المجال الجوي، أو البحري، فيما يستثنى منها الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة.

يذكر أن فرنسا تخطت، نهاية الأسبوع الماضي، عتبة 40 ألف وفاة جراء كوفيد-19، وسط توقعات بأن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى زيادة الضغوط على المستشفيات، التي وصل عدد المرضى فيها في غرف العناية المركزة إلى 4,410 مقابل 3,721 في بداية الأسبوع، في ظل سعي الحكومة إلى تشديد الإجراءات لاحتواء الوضع.