زعماء الدول الأوربية يعدون لمبادرة حول التصدي “للتطرف الإسلامي” إثر هجمات فرنسا والنمسا

شاركت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في مكالمة هاتفية مع قادة أوربيين آخرين، لبحث مبادرة للتصدي “للتطرف الإسلامي” يوم غد الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن اثنين من المشاركين في مكالمة مع قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه ميركل.

وتعرضت النمسا، وفرنسا لهجمات دامية في الأسابيع الماضية، وصفها زعماء البلدين بأنها أعمال “إرهابية”.

وذكر المصدران أن من بين المشاركين في المكالمة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، ورئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوربي، شارل ميشيل.