شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 392 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 9 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم عن تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 350984 حالة.

Advertisements وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 402 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 337788 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5559 حالة وفاة.

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