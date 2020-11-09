شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يحذر من نفاذ الوقت لإنقاذ "صافر" والان نبدء بالتفاصيل
وأكد "كفاين" في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أنه " في حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن يتسرب منها 1.14 مليون برميل نفط الى مياه البحر الأحمر وهو ما سيتسبب بكارثة غير مسبوقة على الأحياء البحرية والبيئة البحرية في المنطقة بصورة عامة وبمساحة تمتد لمئات من الأميال البحرية وقد تمتد لسواحل الدول المشاطئة لليمن وبما يجعل المنطقة أمام تحد كبير في مواجهة هذه الكارثة".استباق لوقوع الكارثة البيئية في حالة انهيار الخزان لأي سبب من الأسباب.
و قال وزير الثروة السمكية اليمني ، أن مليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة بعرقلة المساعي والجهود التي تبذل محليا ودوليا لحل مشكلة خزان "صافر" قبالة سواحل الحديدة ويمنعون مفتشي الأمم المتحدة من الوصول للسفين
وأوضح كفاين أن الحكومة اليمنية تسعى إلى معالجة المشكلة وحلها وبمرونة وتعاون كبير وأبدت استعدادها لأن يتم تفريغ الخزان وأن تذهب قيمة النفط الخام لدعم القطاع الصحي والجوانب الإنسانية وفق تأكيد سابق للحكومة بذلك.
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