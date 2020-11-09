شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بايدن لم يحصل على التفويض وترامب يتعهد بالطعن والان نبدء بالتفاصيل

قالت أفاد تقرير لصحيفة أمريكية بأن الهيئة الأمريكية التي تمنح التفويض للعملية الانتقالية بعد الانتخابات الرئاسية لم تتواصل بعد مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن. وذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين أن إدارة الخدمات العامة، المسؤولة عن مباني الحكومة الفيدرالية، ترفض إرسال خطاب يمنح فريق بايدن التحرك بالشكل الصحيح. وتشكل مثل هذه الخطوة قبولا لانتصار لبايدن. وتعهد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب بمواصلة اتباع السبل القانونية للطعن في نتيجة الانتخابات الأمريكية، التي سلمت البيت الأبيض لخصمه الديمقراطي. وتتمتع إدارة الخدمات العامة بسلطة منح "الفائز الواضح" في الانتخابات الرئاسية إمكانية دخول المباني الرسمية والوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والمسؤولين وأنظمة الكمبيوتر، فضلا عن توفير الأموال لعملية الانتقال ومساحة للفريق القادم للعمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق بايدن لم يحصل على التفويض وترامب يتعهد بالطعن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.