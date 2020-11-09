شكرا لقرائتكم خبر عن 735 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم الصحة الدكتور عبدالله السند : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 120 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8348 حالة، موضحاً أن عدد المسحات التي أُجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغت 5658 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 971488 فحصًا.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 738 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 123314 حالة.
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