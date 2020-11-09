شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر 90% من الحماية.. لقاح ألماني لعلاج كورونا قريباً والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية في مدينة ماينتس اليوم أنه وفقا لهذه البيانات يوفر لقاحها أكثر من 90 بالمئة من الحماية ضد مرض كوفيد19-، مضيفة أنه لم يتم تسجيل آثار جانبية خطيرة للقاح.
وذكرت الشركة أنها تعتزم أن تتقدم مع شركة "فايزر" الأمريكية العملاقة، التي تتعاون معها في تطوير اللقاح، بطلب للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتبارا من الأسبوع المقبل على الأرجح.
وبدأت بيونتيك تطوير لقاح "BNT162b2" في إطار مشروع "سرعة الضوء" منذ منتصف يناير الماضي. وبدأت دراسة المرحلة الثالثة، التي تعتبر حاسمة للحصول على موافقة، في بلدان مختلفة في نهاية تموز/يوليو. وتلقى أكثر من 43500 شخص حتى الآن واحدا على الأقل من التطعيمين اللذين يتم إعطاؤهما كل ثلاثة أسابيع. وفقا للشركة، تتحقق فعالية التطعيم في الحماية عقب أسبوع واحد من الحقن الثاني.
وتعمل "بيونتيك" على ما يسمى بلقاح "RNA". ويحتوي على معلومات وراثية حول العامل الممرض، والذي ينتج منه الجسم بروتين فيروسي - في هذه الحالة البروتين السطحي الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا. ويهدف التطعيم إلى تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة ضد هذا البروتين لاعتراض الفيروسات قبل دخولها إلى الخلايا وتكاثره
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