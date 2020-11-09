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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصطدام المصالح التركية والقطرية بشأن ميناء هوبيو بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف مراقبون بأنه اصطدمت المصالح التركية والقطرية بشأن ميناء هوبيو بالصومال.
وسبق أن تعهدت قطر بالمساعدة في بناء ميناء هوبيو في جالمودوغ ، مع الحق في استخدامه.
وتسعى تركيا الآن للوصول إلى الميناء بعد أن أجبر المسؤولون الأتراك الرئيس الصومالي فارماجو على تسليم الميناء للحكومة التركية.
وتعمل الحكومة الصومالية مع قادة قطر وتركيا ، على الرغم من أن طموحات الحكومتين هي استغلال موارد الصومال.
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