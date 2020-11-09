شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصطدام المصالح التركية والقطرية بشأن ميناء هوبيو بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف مراقبون بأنه اصطدمت المصالح التركية والقطرية بشأن ميناء هوبيو بالصومال.



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وسبق أن تعهدت قطر بالمساعدة في بناء ميناء هوبيو في جالمودوغ ، مع الحق في استخدامه.

وتسعى تركيا الآن للوصول إلى الميناء بعد أن أجبر المسؤولون الأتراك الرئيس الصومالي فارماجو على تسليم الميناء للحكومة التركية.

وتعمل الحكومة الصومالية مع قادة قطر وتركيا ، على الرغم من أن طموحات الحكومتين هي استغلال موارد الصومال.