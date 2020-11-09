البواردي يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع القبرصي علاقات التعاون العسكري وسبل تطويرها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أجرى محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم مع السيد شار لامبوس بيتريرس وزير دفاع جمهورية قبرص.

Advertisements بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع ووزير دفاع جمهورية قبرص خلال الاتصال الهاتفي علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قبرص خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. كما استعرضا خلال الاتصال الهاتفي آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدابير العمل المشترك لاحتوائه والحد من تطوره وانتشاره، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

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