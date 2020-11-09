مصر للألومنيوم ترفع أسعارها في نوفمبر بسبب صعود المعدن عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألمونيوم رفعت أسعار التوريد للتجار بين ألف و1500 جنيه للطن، خلال الأيام الماضية.

وأرجع حنفي، ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر المعدن بالبورصات العالمية، مشيرا إلى أن شركة مصر للألمونيوم تسعر الطن طبقا للسعر العالمي.

وارتفع سعر طن الأسلاك والسلندرات إلى 34 ألف جنيه مقابل 33 ألف جنيه الشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، بحسب ما قاله حنفي.

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وزاد سعر طن لفائف الألمنيوم مقاس 6 ملي إلى 39.300 ألف جنيه مقابل 37.800 ألف جنيه، كما زاد سعر طن لفائف البارد إلى 14.500 جنيه مقابل 40 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وصعد سعر طن الشرائح البارد إلى 43 ألف جنيه مقابل 41.500 جنيه، دون إضافة 14% قيمة الضريبة المضافة.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

وتستحوذ الشركة على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من كمية مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.