ترامب يُعلن عن خبر عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن فرحه بارتفاع سوق الأسهم، وباللقاح الجديد لفيروس كورونا المستجد، الفعال بنسبة 90%، مؤكدا أن "هذه الأخبار عظيمة".

أعلنت شركة فايزر للأدوية الأمريكية وشركة بيونتيك الألمانية عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المُستجد.

وقالت الشركتان، اليوم لاثنين، إن اختبارات لقاحهما لفيروس كورونا انتهت بنجاح، وأوضحوا أن اللقاح التجريبي يحمي من مرض كوفيد-19 الذي يُسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.