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ترامب يُعلن عن خبر عظيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن فرحه بارتفاع سوق الأسهم، وباللقاح الجديد لفيروس المستجد، الفعال بنسبة 90%، مؤكدا أن "هذه الأخبار عظيمة".

أعلنت شركة فايزر للأدوية الأمريكية وشركة بيونتيك الألمانية عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المُستجد.

وقالت الشركتان، اليوم لاثنين، إن اختبارات لقاحهما لفيروس كورونا انتهت بنجاح، وأوضحوا أن اللقاح التجريبي يحمي من مرض كوفيد-19 الذي يُسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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