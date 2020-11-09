تستهدف 686 ألف تلميذ.. انطلاق حملة مكافحة الطفيليات في مدارس أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، عن انطلاق الحملة القومية لمكافحة الطفيليات المعوية لجميع طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بجميع المدارس "حكومي - خاص - أزهري" بنطاق المحافظة وذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الصحة بجميع على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020/2021.

جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمكتبه بديوان عام المحافظة، لاستعراض تقرير عن الحملة التي بدأت أمس بجميع المدارس.

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قال محافظ أسيوط، إن الحملة تهدف إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية وتستهدف تجريع عدد 686 ألف تلميذ بـ1029 مدرسة على مستوى المحافظة في الريف والحضر ويتم التجريع بقرص واحد مبندازول 500 ملجم آمن وفعال ضد الديدان المعوية قابل للمضغ وذو طعم مقبول ولا توجد له أية آثار جانبية وذلك من خلال مشاركة 680 فرقة تجريع و26 فرقة إشراف.

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة لتنفيذ الحملة لافتا إلى ضرورة وجود منسق الحملة بكل مدرسة للتنسيق مع فرق التجريع مشيرا إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية لحث أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم وطرق الوقاية والعلاج والتأكيد على انتظام حضور التلاميذ خلال أيام الحملة.