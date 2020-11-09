محافظ المنوفية يبحث معوقات رصف "طريق الباجور"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة معوقات رصف طريق "شبين الكوم – الباجور" بطول 12 كم" في إطار تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام والمهندس محمد عامر مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس رشدي عمر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والمهندس سعيد عبد الرحمن رئيس قطاع الدعم الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي نائبًا عن رئيس الشركة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الباجور وأشمون ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والمكتب الفني والمجالس بالديوان العام.

Advertisements

في بداية الاجتماع أشار محافظ المنوفية إلى أن تنفيذ أعمال طريق "شبين الكوم - الباجور - القناطر الخيرية المزدوج" بإجمالي مسافة 45 كم، يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى المسافة من "الباجور – القناطر الخيرية" بطول 33 كم، إسناد وتنفيذ شركة السلام إنترناشونال للمقاولات، والمرحلة الثانية بالمسافة من "شبين الكوم – الباجور" بطول 12 كم بتكلفة تقديرية بلغت ما يقرب من 130 مليون جنيه.

خلال اللقاء جرى استعراض بعض المعوقات التي تعيق التنفيذ، وشدد محافظ المنوفية على مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية وتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للطريق بالمسافة من "شبين الكوم- الباجور" بطول 12 كم وسرعة البدء في التنفيذ للارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق كونه قطاع حيوي يساعد في دفع عملية التنمية المستدامة فضلاً عن تحسين مستوى جوة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة تنفيذ خطة الرصف بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة للإنهاء الأعمال.