محافظة أسيوط تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، عن حاجة المحافظة لشغل بعض الوظائف القيادية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك لتلبية احتياجات المحافظة بكافة القيادات ومعاونيهم من المؤهلين لشغل هذه المناصب.

وأضاف محافظ أسيوط، أن الوظائف التي جرى الإعلان عنها تتضمن حاجتها لـ"مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية - مدير عام الإدارة العامة لشئون الإنتاج والشئون الاقتصادية - ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بأسيوط - مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة - مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بديروط" وذلك بموازنة ديوان عام المحافظة للعام المالي 2020/2021.

وأوضح اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، أنه على راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة الموجود بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة لتقديمه شخصياً للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية على أن يتم إرفاق الأوراق المطلوبة.

وأضاف سكرتير عام محافظة أسيوط، لافتاً إلى عدم الالتفات للطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد "خلال شهر من تاريخ الإعلان" الذي يبدأ من غداً 10 نوفمبر الجاري ونهايته 9 ديسمبر القادم، مشيراً إلى فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم سيتم عن طريق لجنة متخصصة "اللجنة الدائمة لاختيار القيادات للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.