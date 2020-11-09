ينتقل من الخفافيش إلى الإنسان عبر الفواكه غير المغسولة، علماء يحذّرون من تفشّي فيروس "نيباه" القاتل

حذر علماء أمريكيون من الإنتشار السريع لفيروس "نيباه" الخطير في مناطق بنغلاديش والهند المكتظة بالسكان.
وأشار موقع Express إلى أن فيروس "نيباه" (Nipah henipavirus) ينتقل عادة من الخفافيش إلى الإنسان عبر الفواكه غير المغسولة.
وأضاف "لا يوجد دواء أو لقاح مضاد لفيروس نيباه الموجود في لعاب الخفافيش، لذلك تصل نسبة الوفيات بين المصابين به إلى 90%".
وتكمن خطورة هذا الفيروس في إكتشافه حاليا في مناطق لا توجد فيها ثمار والتي من خلالها ينتشر عادة في كل سنة.
ولفت الدكتور جوناثان إبشتين، رئيس فريق البحث إلى أنه على الرغم من أن هذا الفيروس لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إلا أن الخفافيش قد أصبحت تحمل سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى. ويقول "وقد تكون النتيجة تفشي مرض مميت على نطاق واسع".
وقد حذر العلماء من الاستهانة بخطورة هذا الفيروس، مشيرين إلى أن أعراض الإصابة به مماثلة لأعراض مرض إلتهاب الدماغ الياباني والملاريا.
المصدر: فيستي. رو
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