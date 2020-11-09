عون: لبنان سيظل ملتقى الأشقاء العرب لجمع شملهم وإقامة نشاطاتهم ولقاءاتهم

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن بلاده ستظل ملتقى الأشقاء العرب والمكان المناسب لجمع شملهم وإقامة نشاطاتهم ولقاءاتهم، معتبرا أن انعقاد المؤتمر الكشفى العربى لعام 2022 في بيروت دليل على أن لبنان لا يزال يضطلع بدور ريادي في محيطه رغم الظروفالصعبة التي يمر بها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لوزيرة الشباب والرياضة "فارتينه أوهانيان" عقب عودتها من مصر، حيث تسلمت شعار المؤتمر الكشفي العربي في دورته الـ 30 والذي سيعقد في العاصمةاللبنانية بيروت في سبتمبر من العام 2022 ، وكذلك استقباله وفد اتحاد كشافة لبنان الذي شارك في أعمال المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر سبتمبر الماضى.
كما أكد الرئيس اللبناني أن كافة التسهيلات ستكون بتصرف الجهات المنظمة لانعقاد المؤتمرلتوفير جميع مقومات نجاح المؤتمر الذي سينعقد بعد عامين.
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