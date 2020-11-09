أفغانستان تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و6 حالات وفاة، فيما تماثل 12 آخرون للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.
الأفغانية اليوم الإثنين، أن العدد التراكمي لإجمالي حالات الإصابة يبلغ في الوقت الحالي 42 ألفًا و159 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1562 حالة، كما وصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 34 ألفًا و458 شخصًا.
وأضافت الوزارة في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز)
وتم إجراء اختبارات طبية - حتى الآن - لـ 125 ألفًا و575 عينة في المراكز الحكومية، ويوجد 6 آلاف و139حالة إصابة نشطة في البلاد.
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