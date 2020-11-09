أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، خلال اجتماع عبر الفيديو عقدته هيئة مجلس التنسيق المعني بمكافحة فيروس كورونا: أن "الحكومة خصصت تمويلا إضافيا للأقاليم الروسية لشراء الأدوية التي يحتاج إليها مرضى كورونا"، وفقًا لموقع روسيا اليوم. أن "الحكومة خصصت تمويلا إضافيا للأقاليم الروسية لشراء الأدوية التي يحتاج إليها مرضى كورونا"، وفقًا لموقع روسيا اليوم. كما أشار موراشكو إلى"لقد تم نشر 260 ألف سرير عبر البلاد، فيما يتلقى 75% من المرضى العلاج منزليا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تخصص تمويلا إضافيا للأقاليم الروسية لشراء الأدوية لمرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.