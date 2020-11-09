شفاء 738 حالة من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين شفاء 738 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات تماثلت للشفاء في البلاد إلى 123 ألفا و314 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ738 من الفيروس.. مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم الأحد، عن تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 131743 حالة في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 811 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى

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الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8356 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5105 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 965830 فحصا.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس