الجزائر: نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4 بالمائة خلال 2021

تتوقع الجزائر نمو اقتصادها بنسبة 4 بالمائة خلال 2021 بعد انكماش قدره 4,6 بالمائة العام الجاري 2020، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وأشارت الجزائر إلى بلوغ نسبة العجز في ميزانيتها لهذا العام إلى 10,4 بالمائة، فيما تتوقع بلوغ العجز بنسبة 13,57 بالمائة من الناتج المحلي سنة 2021، في ظل تفشي وباء ميزانيتها لهذا العام إلى 10,4 بالمائة، فيما تتوقع بلوغ العجز بنسبة 13,57 بالمائة من الناتج المحلي سنة 2021، في ظل تفشي وباء كورونا Advertisements في المقابل، وأدى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بسبب الوباء إلى تقلص الطلب على المحروقات، التي تعد المورد المالي الأساسي للجزائر بنسبة حوالي 98 بالمائة، فضلا عن انخفاض أسعار النفط الخام، مما ألحق أضرارا بالاقتصاد الجزائري.

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