روسيا: ارتفاع صادرات القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري

أعلنت روسيا عن ارتفاع صادرات القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي نحو 5.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 11.7% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعتصادرات النفط والغاز، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت بيانات رسمية روسية، إن فائض الميزان التجاري بلغ في الأرباع الأولى من العام الجاري 76.8 مليار دولار.
كذلك أظهرت البيانات تراجعا في نفسالفترة في صادرات النفط، والتي بلغت 54.6 مليار دولار، بانخفاض نسبته 40.3% عن الفترة السابقة من العام الماضي، أما صادرات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب فقد تراجعت بنسبة 47.7% إلى 16.2 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الزيوت النباتية بنسبة 28.6% إلى مليار دولار، وفقا لما نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية.
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