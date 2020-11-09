2927 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بكورونا في جورجيا

سجلت وزارة الصحة في جورجيا ،اليوم الإثنين، 18 حالة وفاة جديدة، و2927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 60 ألفًا و680 حالة.

ونقلت صحيفة "جورجيا توداي" على موقعها الإلكتروني عن الوزارة، أن 2470 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات السابقة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 45 ألفًا و24 حالة، فيما أبلغت الوزارة عن 15

ألفًا و113 حالة نشطة في البلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.