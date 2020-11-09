غيبريسوس يحذر: وباء كورونا خرج عن إطار حالة الطوارئ العادية

تيدروس أدهانوم غيبريسوس
اعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن وباء كورونا تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية.
ونقلت وكالات الأنباء عن غيبريسوس قوله”نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء كورونا خرج عن إطار حالة الطوارئ”.
وشدد على ضرورة النظر إلى اللقاح ضد كورونا على أنه “منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة”.
ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك.
ومن جهة اخرى هنأ غيبريسوس، اليوم الاثنين، المرشح الديمقراطي جو بايدن، بعد إعلان فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال: “إننا بحاجة إلى القيادة، وبناء ثقة متبادلة، وبحاجة للمساءلة المتبادلة، لإنهاء وباء كورونا”.
ويعقد المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم، اجتماعا لفريق عمل يختص بالتصدي لفيروس كورونا، ومن المقرر أن يجتمع بايدن بمجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق، فيفيك ميرفي، ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير، ديفيد كيسلر، وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي حتى الآن.
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