“فايزر” الأمريكية تعلن أن فعالية لقاحها ضد كورونا تصل إلى 90 % والخبر ينعش البورصات الأوربية

أعلنت شركة “فايزر” الأمريكية للأدوية، اليوم الاثنين، أن لقاحها ضد كورونا فعال بنسبة 90 في المائة وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.

ومباشرة بعد ذلك، نقلت وكالات أنباء أن البورصات الأوربية تسجل ارتفاعا كبيرا بعد الإعلان عن احتمال التوصل إلى لقاح فعال ضد كورونا.

وتأمل شركة فايزر أن تكون أول شركة أمريكية لتصنيع الأدوية تكشف عن بيانات ناجحة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح فيروس كورونا، قبل منافستها “مودرن”.

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وسبق لألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، أن توقع أنه بحلول نهاية العام الجاري، فإن الشركة تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ40 مليون جرعة من لقاح كوورنا، كما أنها اتفقت معها على إطلاق اللقاح بحلول مارس 2021، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره حول العالم، مسجلا أعدادا هائلة في الإصابات، وكذلك المزيد من الوفيات، فيما لا يزال العمل جاريا على إنتاج لقاح يمكن من خلاله وقف التفشي في مختلف دول العالم.

وفي إحصائية جديدة، أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن عدد المصابين لامس الخمسين مليون شخص، أما عدد الوفيات جراء الفيروس، فبلغ أكثر من مليون وإثنين وخمسين حالة وفاة، وتعد الدول، التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة هي الولايات المتحدة، والهند، والمكسيك.