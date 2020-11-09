عاجل.. “فيفا” ترخص لأبو خلال بحمل قميص المنتخب الوطني

رخص الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” للاعب المغربي زكرياء أبو خلال بعد الطلب الذي تقدمت بهذه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وراسل الاتحاد الدولي لكرة القدم جامعة الكرة مبديا الموافقة على الطلب الذي تقدمت به الأخيرة بخصوص مشاركة اللاعب زكريا أبو خلال مع المنتخبات الوطنية المغربية بدلا من نظيرتها الهولندية تطبيقا للقرارات الأخيرة الخاصة بقانون اللاعب وتغيير الجنسية الرياضية.

وكان اللاعب زكرياء أبو خلال قد لعب للمنتخب الليبي لأقل من 17 سنة، وأيضا للمنتخب الهولندي لأقل من 20 سنة، قبل أن يحسم في قراره، ويستجيب لتحركات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي أقنعته بتمثيل المنتخب المغربي، وبالتالي المناداة عليه من طرف الناخب الوطني، وحيد حليلوزيتش، لتعزيز ترسانة الأسود في الاستحقاقات المقبلة برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهاىْيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

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