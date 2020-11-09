ضمن جولة تهدئة العالم العربي على خلفية الرسوم المسيئة إلى الإسلام.. وزير خارجية فرنسا يصل إلى المغرب

ضمن جولة تهدف إلى إخماد الغضب على فرنسا، بسبب قضية الرسوم المسيئة إلى الإسلام، حل وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، في المغرب.

وبدأ لودريان زيارته، اليوم الاثنين، بلقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخاج، ناصر بوريطة.

وبدأ لودريان زيارته للمنطقة، نهاية الأسبوع الماضي، من مصر، ثم الجزائر، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الزيارة تهدف إلى “التهدئة” مع العالم العربي بشأن أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الإسلام.

وكان المغرب قد أدان بشدة الإمعان في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة إلى الإسلام، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

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وذكر بلاغ سابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تستنكر الأفعال المذكورة، التي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها، وتجدد التأكيد أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، ومعتقداتهم.

وأبرز البلاغ نفسه أن حرية التعبير لا يمكنها، لأي سبب من الأسباب، أن تبرر الاستفزاز، والتهجم المسيء إلى الديانة الإسلامية، التي يدين بها أكثر من ملياري شخص في العالم.

وأضاف المصدر ذاته أنه بقدر ما تدين المملكة المغربية كل أعمال العنف الظلامية، والهمجية، التي ترتكب باسم الإسلام، فإنها تشجب الاستفزازات المسيئة لقدسية الدين الإسلامي.

وختم البلاغ نفسه بأن المملكة المغربية تدعو، على غرار باقي الدول العربية والإسلامية، إلى الكف عن تأجيج مشاعر الاستياء، والتحلي بالفطنة، وروح احترام الآخر، كشرط أساسي للعيش المشترك، والحوار الهادئ، والبناء بين الأديان.