نهيان بن مبارك يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي تعزيز التعاون

الإثنين 9 نوفمبر 2020

التقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في مقر الوزارة بأبوظبي اليوم لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.



ورحب الشيخ نهيان بن مبارك بمعالي لويجي دي مايو وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في مختلف المجالات لا سيما في ظل تطور وتنامي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك إن العلاقات بين الإمارات وإيطاليا متميزة وتشهد تطورا مستمرا بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما.

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وأكد حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم والتواصل الإنساني والحضاري مع دول وشعوب العالم بما يعزز رسالة الإمارات الحضارية القائمة على السلام والتسامح والتعايش بين بني البشر والإنسانية جمعاء.

من جانبه أكد لويجي دي مايو حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.. مشيدا بما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وتطور في مختلف المجالات ودورها المحوري في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بدور الإمارات وجهودها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في إرساء أسس السلام والتسامح والتعايش على مستوى العالم من خلال إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والازدهار على مستوى العالم.