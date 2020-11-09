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سيف بن زايد يتلقى الجرعة الثانية من تطعيم «كورونا»

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 9 نوفمبر 2020

نشر  الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صورة له وهو يتلقى الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد - 19».

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 ودوّن عبر حسابه في ستوري إنستغرام: «الجرعة الثانية من التطعيم.. نتمنى السلامة للجميع».

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