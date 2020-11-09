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الخطوط الجوية الأردنية تعيد 35 مليون دينار لركابها

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 9 نوفمبر 2020

أعادت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية 35.4 مليون دينار للمسافرين، الذين ألغيت رحلاتهم نظرا لقيود منذ مارس الماضي.

 

وأظهرت البيانات المالية للخطوط الجوية الأردنية في نهاية الربع الثالث من 2020، أنها أعادت تلك المبالغ كقيمة تذاكر دفعها المسافرون مقدما منذ صدور قرار مجلس الوزراء الأردني بإيقاف رحلات المسافرين من المملكة وإليها في 17 مارس الماضي لمواجهة وحتى الربع الثالث من العام الجاري.

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وأكدت البيانات المالية التي نشرتها "الملكية الأردنية"، دخولها مفاوضات مع مؤجري الطائرات والمقرضين لإعادة جدولة دفعات الإيجارات والقروض خلال فترة الحظر، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

 

كما حصلت مطلع العام الجاري على تسهيلات ائتمانية وصل سقفها إلى 40 مليون دينار على مرحلتين من أحد البنوك المحلية، في حين اقترضت 50 مليونا أخرى لتمويل التدفقات النقدية للشركة، ودفع الالتزامات المستحق سدادها خلال فترة الحظر.

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