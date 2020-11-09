- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الأردنية تعيد 35 مليون دينار لركابها والان مع التفاصيل
الإثنين 9 نوفمبر 2020
أعادت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية 35.4 مليون دينار للمسافرين، الذين ألغيت رحلاتهم نظرا لقيود كورونا منذ مارس الماضي.
وأظهرت البيانات المالية للخطوط الجوية الأردنية في نهاية الربع الثالث من 2020، أنها أعادت تلك المبالغ كقيمة تذاكر دفعها المسافرون مقدما منذ صدور قرار مجلس الوزراء الأردني بإيقاف رحلات المسافرين من المملكة وإليها في 17 مارس الماضي لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحتى الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت البيانات المالية التي نشرتها "الملكية الأردنية"، دخولها مفاوضات مع مؤجري الطائرات والمقرضين لإعادة جدولة دفعات الإيجارات والقروض خلال فترة الحظر، وفقا لوسائل إعلام أردنية.
كما حصلت مطلع العام الجاري على تسهيلات ائتمانية وصل سقفها إلى 40 مليون دينار على مرحلتين من أحد البنوك المحلية، في حين اقترضت 50 مليونا أخرى لتمويل التدفقات النقدية للشركة، ودفع الالتزامات المستحق سدادها خلال فترة الحظر.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية الأردنية تعيد 35 مليون دينار لركابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.