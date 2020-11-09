- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 9 نوفمبر 2020
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثامن من نوفمبر بزيادة عن 28 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن 32 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وكانت إحدى الحالات منقولة محليا وتم الإبلاغ عنها في تيانجين وهي لعامل في مخازن التبريد كان يتعامل مع لحوم الخنازير المجمدة الواردة من ألمانيا.
وذكرت اللجنة أيضا أن حالات الإصابة الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى تسع حالات بعد أن كانت 36 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86245 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.