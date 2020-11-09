فرنسا تصل إلى 1.84 إصابة بكورونا

الإثنين 9 نوفمبر 2020

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 1.84 مليون حالة تقريبا، حتى صباح اليوم الاثنين، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



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وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 40 ألفا و490 حالة، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 134 ألفا و95 من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 41 أسبوعا.