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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. 935 ألف إصابة بكورونا والوفيات 41394 والان مع التفاصيل
الإثنين 9 نوفمبر 2020
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 935 ألف و104 حالات حتى صباح اليوم الاثنين، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 41 ألفا و394 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، 335 ألفا و74 شخصا.
وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 40 أسبوعا.
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