شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تسجل أدنى إصابات يومية بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 9 نوفمبر 2020 أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم الاثنين تسجيل 3608 حالات إصابة بفيروس كورونا أمس الثامن من نوفمبر، وهي أدنى حصيلة يومية في البلاد في أربعة أسابيع.

Advertisements ويقل عدد الحالات الجديدة بنحو 3000 عما تم تسجيله في الأسبوع السابق، وبذلك يصل الإجمالي إلى 414828 إصابة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون، والتي شهدت واحدة من أعلى معدلات الإصابة في أوروبا في الأسابيع القليلة الماضية. كما سجلت الوزارة 177 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 4858.

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