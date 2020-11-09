شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 1146 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 143,289 حالة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 515 حالة .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138,959 حالة.