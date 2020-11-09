زعماء أوروبيون يبحثون غدا مبادرة للتصدى "للتطرف"

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تشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مكالمة هاتفية مع قادة أوروبيين آخرين لبحث مبادرة للتصدي "للتطرف" غدا الثلاثاء حسبما قال اثنان من المشاركين في مكالمة مع قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل.
وتعرضت النمسا وفرنسا لهجمات دامية في الأسابيع الماضية وصفها زعماء البلدين بأنها أعمال "إرهابية".
وذكر المصدران اليوم الاثنين أن من بين المشاركين في المكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
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