شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 50.35 مليون عالميا والان نبدء بالتفاصيل

كشف إحصاء إعلامي عن أن أكثر من 50.35 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و255087 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.