الأردن يدين هجوماً إرهابياً وقع في بغداد

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية غربيّ بغداد، ليل أمس الأحد، وأدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين.





واعتبر أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن العراق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، في بيان نشرته وسائل اعلام اردنية، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي، مشدداً على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب العراق في وجه كل ما يهدّد أمنه وأمن شعبه.واعتبر أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن العراق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة العراق الشقيق وشعبه ولذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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