بالوثائق.. اللجنة التحضيرية لانتخابات الاولمبية تتسلم اعتراضاً ضد كبيان

رياضة 2020-11-09 | 13:24 255 مشاهدة تسلمت اللجنة التحضيرية صباح هذا اليوم الاثنين أولى الاعتراضات المقدمة من عضو الجمعية العمومية مصطفى جبار علك ضد السيد خالد عبدالواحد كبيان والمطالبة باستبعاده من الترشيح وعدم السماح له بالتصويت خلال المؤتمر الانتخابي القادم المقرر انعقاده يوم السبت الموافق 2020/11/14 في تمام الساعة الرابعة عصراً. وتضمن الاعتراض عدد من الفقرات التي تبين عدم امتلاك السيد كبيان الاعتراف الوطني على انتخاباته بموجب قانون 16 للاتحادات الرياضية ، كذلك عدم تشكيل هيئة مشرفة على الانتخابات بامر من رئيس اللجنة الاولمبية العراقية. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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