البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي.
وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكعبي افتتح، اليوم، الجلسة رقم (٢٠) من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الرابعة".
وأضافت الدائرة، أن "عدد الحضور ١٩١ نائباً".
وأضافت الدائرة، أن "عدد الحضور ١٩١ نائباً".
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