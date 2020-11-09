البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكعبي افتتح، اليوم، الجلسة رقم (٢٠) من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الرابعة".

وأضافت الدائرة، أن "عدد الحضور ١٩١ نائباً".

