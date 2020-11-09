العثور على جثة طفل عليها اطلاقات نارية شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت، اليوم، من العثور على جثة طفل مجهول الهوية يبلغ من العمر ما يقارب ١٢ عاماً وعليها آثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".

وأضاف أن "الجثة عُثر عليها مقابل الجسر الاصفر ضمن شارع القناة شرقي بغداد".

