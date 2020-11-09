أفاد مصدر أمني، الاثنين، بالعثور على جثة طفل عليها اطلاقات نارية شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت، اليوم، من العثور على جثة طفل مجهول الهوية يبلغ من العمر ما يقارب ١٢ عاماً وعليها آثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".
وأضاف أن "الجثة عُثر عليها مقابل الجسر الاصفر ضمن شارع القناة شرقي بغداد".
وأضاف أن "الجثة عُثر عليها مقابل الجسر الاصفر ضمن شارع القناة شرقي بغداد".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة طفل عليها اطلاقات نارية شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.