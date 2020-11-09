توجيه حكومي بغلق آبار مائية في بعض المحافظات

وجه وزير الموارد المائية، مهدي الحمداني، بغلق آبار مائية في بعض المحافظات، عازيا ذلك الى استغلالها لغير الأغراض التي حفرت لأجلها.
وأثنى الوزير، وفقاً للبيان، على "الجهود المبذولة في متابعة وحسم الدعاوى المقامة على المتجاوزين على النظام المائي وبكافة أنواعها"، مشددا على "أهمية المتابعة والعمل بنزاهة وجرأة ومصداقية لرفع التجاوزات كونها تعيد هيبة الدولة والوزارة في ذات الوقت وتفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء".
ووجه بـ"ضرورة غلق الآبار المائية في بعض المحافظات التي أستغلت لغير الأغراض التي حفرت لأجلها معتبرا عمل تشكيلات الوزارة معركة شرسة ضد المتجاوزين الذين يمنعون وصول مياه الشرب والحصص المائية للمحافظات كافة وبالأخص الواقعة في الذنائب، كما شمل الاجتماع توجيه كافة المديريات بحسم دعاوى إزالة التجاوزات المقامة على الأراضي العائدة للوزارة لغرض توزيعها كقطع أراضي على منتسبي الوزارة وتشكيلاتها بعد تقسيمها حسب التخطيط العمراني".
وشدد الحمداني على "إقامة الدعاوى على الدوائر البلدية كونها تتسبب بتلوث مياه الأنهر والجداول".
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