الكتل الكردستانية تطالب بإدراج فقرة خاصة بمستحقات فلاحي الإقليم ضمن قانون الاقتراض

طالبت الكتل الكردستانية في مجلس النواب، الاثنين، بإدراج فقرة خاصة بمستحقات فلاحي الإقليم ضمن قانون الاقتراض.

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إنه "بعد اجتماعها في مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، طالبت الكتل الكردستانية بإدراج فقرة خاصة بـ(مستحقات فلاحي إقليم كردستان) للسنوات ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦ ضمن قانون تمويل العجز المالي".



وأضاف أن "الكتل طالبت بإدراج الفقرة قبل التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي".

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