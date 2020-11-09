الكنيست الإسرائيلي يصادق الثلاثاء على اتفاق السلام مع البحرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصادق الكنيست الإسرائيلي في جلسة خاصة يعقدها غدا الثلاثاء على اتفاق السلام الذي وقعته إسرائيل والبحرين في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في المنامة.

وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "بناء على طلب رئيس الكنيست وبموجب قرار لجنة الكنيست، ستعقد يوم الثلاثاء جلسة في الهيئة العامة للكنيست وذلك للمصادقة على اتفاق السلام مع مملكة البحرين".

ووقعت إسرائيل ومملكة البحرين في 18 من الشهر الماضي على "البيان المشترك بخصوص إقامة علاقات دبلوماسية، سلام وصداقة بين دولة إسرائيل ومملكة البحرين".

وسبق ذلك أن وقع مسؤولون من الدولتين على "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول.

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وشمل البيان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلام وصداقة 7 مذكرات تفاهم، وهي التعاون الاقتصادي، الطيران، التعاون بين وزارتي المالية، الاتصال والبريد، الزراعة والتعاون بين وزارتي الخارجية والإعفاء من التأشيرات للدبلوماسيين.

وقال الكنيست اليوم الإثنين: "قررت لجنة الكنيست أن النقاش حول الموضوع شخصي وأنه سيتم تخصيص 4 دقائق لكل متحدث من بين أعضاء الكنيست".

وأشار البيان إلى أنه "سيكون بمقدور الوزراء ونواب الوزراء، ممن هم ليسوا أعضاء كنيست إلقاء كلمات وخطابات أيضا".