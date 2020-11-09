تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وإسقاط مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية. وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء. وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.

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