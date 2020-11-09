أديبك 2020.. حدث عالمي بـ"نسخة افتراضية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، انطلقت الإثنين، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2020". انطلاق فعاليات أديبك 2020 افتراضيا.. أضخم ملتقى عالمي للطاقة وتسعى فعاليات "أديبك 2020"، لرسم ملامح مستقبل قطاع النفط والغاز ما بعد "كورونا". قبيل انطلاق "أديبك 2020".. تفاصيل سوق الطاقة العالمي الملتقى الذي يقام افتراضيا تستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم.

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