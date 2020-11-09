3 ملفات في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي بدورته الـ7

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع 2020 فعالياته اليوم الإثنين وتستمر على مدار 3 أيام، بحضور نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين وصانعي السياسات من أنحاء مختلفة من العالم.

انطلاق "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" الـ7.. 3 ملفات حيوية

وقالت الدكتور ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات الذي ينظم المؤتمر في كلمة الانطلاق، إن "دولة الإمارات أدركت أن عليها اتخاذ قرارات شجاعة مبنية على عقلانية سياسية لتجاوز الجمود الذي تمر به صراعات المنطقة".

ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الـ7 ينطلق الإثنين.. 3 ملفات تتصدر الأجندة

وأوضحت أن "الإمارات قررت تقديم نموذج جديد لإمكانية بناء جسور قوى المنطقة بمنظور جديد فعقدت معاهدة السلام مع إسرائيل".